Достижения.рф

В Нижегородской области буксир с баржами столкнулся с лодкой, рыбак пропал

Фото: iStock/scyther5

В Нижегородской области на Волге произошло столкновение буксира «Кавказ» с баржами и маломерного судна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.



По данным ведомства, инцидент произошёл днём 6 сентября. В результате столкновения один из пассажиров маломерного судна оказался в воде и пропал без вести. В настоящий момент продолжаются поисковые работы.

Центральное МСУТ начало доследственную проверку по статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0