В Нижегородской области буксир с баржами столкнулся с лодкой, рыбак пропал
В Нижегородской области на Волге произошло столкновение буксира «Кавказ» с баржами и маломерного судна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
По данным ведомства, инцидент произошёл днём 6 сентября. В результате столкновения один из пассажиров маломерного судна оказался в воде и пропал без вести. В настоящий момент продолжаются поисковые работы.
Центральное МСУТ начало доследственную проверку по статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
