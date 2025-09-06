В Нижегородской области буксир с баржами столкнулся с лодкой, рыбак пропал

06 сентября 2025, 21:38

Фото: iStock/scyther5

В Нижегородской области на Волге произошло столкновение буксира «Кавказ» с баржами и маломерного судна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.