В Нижегородской области мужчина попытался сжечь жену заживо
В Нижегородской области задержали мужчину, который пытался заживо сжечь свою супругу. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Инцидент произошёл 18 июля в рабочем посёлке Балахнинского округа, в доме на улице Комарова. По предварительной информации, во время ссоры подозреваемый облил жену и всё помещение легковоспламеняющейся жидкостью, после чего взял зажигалку и попытался устроить возгорание. Довести задуманное до конца ему не дали – находившиеся в доме знакомые успели пресечь действия мужчины.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью. Сейчас злоумышленника уже задержали полицейские, в ближайшее время ему предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения.
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