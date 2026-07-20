В Нижегородской области мужчина попытался сжечь жену заживо

20 июля 2026, 23:21

Жителя Нижегородской области задержали после неудачной попытки сжечь жену заживо

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Нижегородской области задержали мужчину, который пытался заживо сжечь свою супругу. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.