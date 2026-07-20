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Валя Карнавал выразила поддержку пострадавшим от пожаров на складах Wildberries

Валя Карнавал рассказала, что её бренд одежды пострадал из-за пожаров
Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Валя Карнавал сообщила в соцсетях, что пожар на складах Wildberries затронул не только других людей, но и её бизнес. По словам блогера, часть коллекции одежды её собственного бренда также пострадала.



Артистка выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего восстановления тем, кто оказался в числе пострадавших.

«В первую очередь хочу выразить соболезнования семьям погибших, а всем пострадавшим пожелать скорейшего восстановления», — написала Карнавал.
Подробности о масштабе ущерба для бренда и причинах произошедшего блогер не раскрыла.

Ранее стало известно, что Валя Карнавал стала одной из звёздных гостей финала Чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошёл на стадионе MetLife Stadium в американском Ист-Ратерфорде.

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