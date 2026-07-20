Валя Карнавал выразила поддержку пострадавшим от пожаров на складах Wildberries
Валя Карнавал рассказала, что её бренд одежды пострадал из-за пожаров
Валя Карнавал сообщила в соцсетях, что пожар на складах Wildberries затронул не только других людей, но и её бизнес. По словам блогера, часть коллекции одежды её собственного бренда также пострадала.
Артистка выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего восстановления тем, кто оказался в числе пострадавших.
«В первую очередь хочу выразить соболезнования семьям погибших, а всем пострадавшим пожелать скорейшего восстановления», — написала Карнавал.Подробности о масштабе ущерба для бренда и причинах произошедшего блогер не раскрыла.
Ранее стало известно, что Валя Карнавал стала одной из звёздных гостей финала Чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошёл на стадионе MetLife Stadium в американском Ист-Ратерфорде.