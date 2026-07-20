Валя Карнавал выразила поддержку пострадавшим от пожаров на складах Wildberries

20 июля 2026, 22:44

Валя Карнавал рассказала, что её бренд одежды пострадал из-за пожаров

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Валя Карнавал сообщила в соцсетях, что пожар на складах Wildberries затронул не только других людей, но и её бизнес. По словам блогера, часть коллекции одежды её собственного бренда также пострадала.





Артистка выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего восстановления тем, кто оказался в числе пострадавших.





«В первую очередь хочу выразить соболезнования семьям погибших, а всем пострадавшим пожелать скорейшего восстановления», — написала Карнавал.