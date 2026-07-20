Появились сомнения в заявлении Ганвеста о выигрыше 180 миллионов рублей на ставке

20 июля 2026, 23:10

Рэпер Ганвест мог обмануть касаемо выигрыша в размере 180 млн рублей

Ганвест (Фото: Instagram* / @biggunwest)

После заявления Ганвеста о том, что он якобы выиграл более 180 миллионов рублей, поставив на победу сборной Испании в финале чемпионата мира, Super решил проверить достоверность этой информации.