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Появились сомнения в заявлении Ганвеста о выигрыше 180 миллионов рублей на ставке

Рэпер Ганвест мог обмануть касаемо выигрыша в размере 180 млн рублей
Ганвест (Фото: Instagram* / @biggunwest)

После заявления Ганвеста о том, что он якобы выиграл более 180 миллионов рублей, поставив на победу сборной Испании в финале чемпионата мира, Super решил проверить достоверность этой информации.



По словам самого артиста, сумма ставки составила 110 миллионов рублей. Журналисты обратили внимание, что публичной информации о доходах рэпера недостаточно, чтобы подтвердить возможность такой крупной ставки. Как отмечает издание, в этом году у Ганвеста было немного сольных концертов, а также он получает доход от рекламы и продажи собственного мерча.

Кроме того, вопросы возникли и к опубликованным артистом скриншотам. В оригинальном приложении букмекерской компании отсутствует символ российского рубля, который при этом присутствует на изображениях, опубликованных Ганвестом. Также издание утверждает, что правила сервиса предусматривают максимальный выигрыш по одной ставке в размере 30 миллионов рублей, тогда как рэпер заявил о выигрыше, значительно превышающем этот лимит.

На данный момент Ганвест не прокомментировал появившиеся сомнения. Подтверждений тому, что ставка действительно была сделана и выигрыш получен, пока не представлено.

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