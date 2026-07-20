Появились сомнения в заявлении Ганвеста о выигрыше 180 миллионов рублей на ставке
После заявления Ганвеста о том, что он якобы выиграл более 180 миллионов рублей, поставив на победу сборной Испании в финале чемпионата мира, Super решил проверить достоверность этой информации.
По словам самого артиста, сумма ставки составила 110 миллионов рублей. Журналисты обратили внимание, что публичной информации о доходах рэпера недостаточно, чтобы подтвердить возможность такой крупной ставки. Как отмечает издание, в этом году у Ганвеста было немного сольных концертов, а также он получает доход от рекламы и продажи собственного мерча.
Кроме того, вопросы возникли и к опубликованным артистом скриншотам. В оригинальном приложении букмекерской компании отсутствует символ российского рубля, который при этом присутствует на изображениях, опубликованных Ганвестом. Также издание утверждает, что правила сервиса предусматривают максимальный выигрыш по одной ставке в размере 30 миллионов рублей, тогда как рэпер заявил о выигрыше, значительно превышающем этот лимит.
На данный момент Ганвест не прокомментировал появившиеся сомнения. Подтверждений тому, что ставка действительно была сделана и выигрыш получен, пока не представлено.
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