В Нижегородской области обнаружили тело 18-летнего парня, сбежавшего из дома

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В Нижегородской области обнаружили тело парня, сбежавшего из дома с охотничьим ружьём, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Днём 27 февраля полиция обнаружила труп беглеца. Рядом с его телом лежали охотничье ружьё и чехол от гитары. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства смерти парня.
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