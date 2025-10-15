Воры подменили сейф в квартире ученого в Петербурге
В Петербурге неизвестные похитили сейф из съемной трехкомнатной квартиры сотрудника университета МЧС и поставили на его место точно такой же, но пустой. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Из хранилища пропали украшения Tiffany и Bulgari, 150 тысяч рублей, 500 долларов, 1000 евро и документы на квартиры в Сочи и Выборге.
Суммарный ущерб оценивают почти в 2,5 миллиона рублей. При этом в квартире, несмотря на дорогие вещи, не стояла сигнализация.
Полиция ищет не только членов преступной группы, но и сам похищенный сейф.
