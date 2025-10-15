Воры подменили сейф в квартире ученого в Петербурге

15 октября 2025, 16:38

Воры подменили сейф в съемной квартире университетского ученого в Петербурге

Фото: istockphoto/welcomia

В Петербурге неизвестные похитили сейф из съемной трехкомнатной квартиры сотрудника университета МЧС и поставили на его место точно такой же, но пустой. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».