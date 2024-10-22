RT: Раскрыто имя россиянина, находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76

Фото: istock/May_Chanikran
Антон Селиванец, россиянин, находившийся на борту сбитого в Судане самолета Ил-76, был опознан его родственниками.
Как сообщает RT, за несколько часов до трагедии Селиванец прислал видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров, на котором он обращался к своей семье. Родные погибшего рассказали, что Антон неожиданно позвонил им и сказал, что соскучился, планировал приехать в отпуск, чтобы увидеть семью и посетить могилу отца.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Судане был сбит самолет, на борту которого могли находиться россияне. Видеозапись падения самолета и кадры его обломков, охваченных пламенем, распространились в интернете.
Ранее сообщалось, что посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.
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Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане
На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Судане был сбит самолет, на борту которого могли находиться россияне. Видеозапись падения самолета и кадры его обломков, охваченных пламенем, распространились в интернете.
Ранее сообщалось, что посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.
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Опубликовано видео с места крушения сбитого самолёта с россиянами в Судане
На борту сбитого в Судане самолета был российский инженер с коллегами
Елена Перлова