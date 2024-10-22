Пьяный подполковник МО РФ с женой напали на сотрудников ДПС в Ленобласти

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Нападение на сотрудников ДПС в Ленобласти совершили нетрезвый офицер Минобороны и его жена, информирует Telegram-канал 47news.
Известно, что все произошло ночью на трассе Сертолово-Огоньки, где УАЗ-«буханка» стал участником ДТП с другим автомобилем. Позже выяснилось, что управлял УАЗом сын подполковника, а рядом с ним был сам офицер с супругой.
После того, как на место прибыли сотрудники ДПС, злоумышленники ударили одного из них по голове. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. В военном ведомстве ситуацию никак не комментировали.
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«В дежурной части УМВД по Всеволожскому району находятся подполковник Министерства обороны, младший сержант и инструктор того же полигона в Сертолово. Это отец, сын и супруга — семья военнослужащих Цой», — сказано в публикации.
После того, как на место прибыли сотрудники ДПС, злоумышленники ударили одного из них по голове. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. В военном ведомстве ситуацию никак не комментировали.
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Никита Кротов