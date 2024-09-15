В Нижегородской области женщина на гидроцикле налетела на трос и погибла

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В Нижегородской области женщина каталась на гидроцикле по реке Ветлуга. Она на скорости налетела на трос, натянутый над поверхностью воды, и погибла.
Несчастный случай произошёл в воскресенье, 15 сентября, около 12 часов дня в районе посёлка Воскресенское, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Любительница экстремального спорта каталась по реке и не заметила натянутый поперёк водоёма трос. В результате столкновения с этим препятствием водитель гидроцикла получила травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранители приступили к расследованию происшествия. Также полицейскими выясняются обстоятельства и подробности трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Александр Бойцов