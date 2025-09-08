В Нижегородской области житель пытался зарубить топором родственника
В Нижегородской области местный житель пытался переехать на автомобиле и зарубить топором своего родственника. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Происшествие случилось в городе Богородске. У мужчины начался конфликт с супругом своей родственницы, в результате которого он сел в УАЗ и наехал на пострадавшего. После он взял топор и пытался им нанести удары по телу обидчика. Потерпевшему удалось скрыться.
По факту преступления возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Мужчина был задержан и помещен под стражу.
