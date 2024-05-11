Воздушная тревога звучит в 11 областях Украины

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В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
По состоянию на 10:42 мск воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.
Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника снаряды на припаркованный у обочины грузовик в Белгородской области. В результате, произошёл взрыв. Находящийся в машине мужчина от полученных травм скончался на месте.
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Анастасия Чинкова