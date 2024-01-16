В Нижнем Новгороде 11 человек госпитализировали с ожогами из-за прорыва трубы

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11 человек оказались в больнице с ожогами из-за прорыва трубы в старинном доме в Нижнем Новгороде.
SHOT пишет, что среди пострадавших двое детей. Кипяток хлынул на улицы после прорыва трубы диаметром 700 мм в доме XIX века постройки на Студёной улице. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами ожоги нижних конечностей 1-2 степени.
Более 3 тысяч человек в 20 многоквартирных домах остались без тепла из-за аварийной ситуации.
Ранее в Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света, сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.
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«Произошла авария на линиях „Россетей“, и в различных районах города зафиксированы отключения электроснабжения», — написал в telegram-канале мэр Новочеркасска.Читайте также:
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Мария Фирсова