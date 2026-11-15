В Нижнем Новгороде альфонс из США женился на россиянке и «спасал» ее родственников от «убийства»

15 ноября 2026, 12:40

В Нижнем Новгороде гражданину США дали 8 лет за мошеннические действия

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор гражданину США Матлабу Багирову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина получил восемь лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.