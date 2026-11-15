В Нижнем Новгороде альфонс из США женился на россиянке и «спасал» ее родственников от «убийства»
Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор гражданину США Матлабу Багирову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина получил восемь лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
По данным следствия, Багиров несколько лет проживал в Нижегородской области, где женился на россиянке, при этом официально не работал и собственного дохода не имел. Он предложил тёще и семье брата супруги помощь с эмиграцией в США, пишет РИА Новости. Более года мужчина получал от родственников деньги якобы для решения вопросов с американским посольством, оформления виз и документов на вид на жительство. Одна из свидетельниц рассказала в суде, что Багиров убеждал родственников в необходимости переезда, утверждая, будто в России им угрожает убийство. Для оплаты его услуг потерпевшие занимали деньги и оформляли банковские кредиты. Общая сумма похищенных средств превысила 4 млн рублей.
Ещё четыре эпизода мошенничества были связаны с обещаниями доставить автомобили из США в Россию по сниженным ценам. Багиров представлялся состоятельным американским предпринимателем, занимавшимся продажей и перевозкой машин, в том числе через Финляндию. Получая деньги на организацию поставок, мужчина не выполнял обязательств, а задержки объяснял различными обстоятельствами, включая выдуманные сообщения о смерти своей супруги и её сына. Ущерб по этим эпизодам превысил 2 млн рублей.
В ходе судебного разбирательства Багиров признал факт получения денег, однако отрицал намерение обмануть потерпевших. Он утверждал, что собирался выполнить обещания после открытия границ.
Суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии. В октябре приговор вступил в законную силу. Согласно материалам дела, супруга Багирова развелась с ним ещё до передачи уголовного дела в судебную инстанцию.
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