Мошенники обокрали химкинского пенсионера, напугав «утечкой данных» из банка
В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 1,8 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратился 87-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели его деньгами. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.
«Потерпевшему на мобильный телефон позвонил мужчина, который сообщил, что в коммерческих банках произошла утечка конфиденциальных данных клиентов, и от его имени были переведены деньги в адрес ВСУ. Чтобы сохранить свои сбережения и избежать уголовной ответственности, якобы необходимо было передать имеющиеся деньги куратору для зачисления на безопасный счёт в ЦБ. Пенсионер снял денежные средства и передал на улице у своего дома неизвестной девушке», – отметила Петрова.После выполнения всех инструкций мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю уроженку Республики Алтай, которая исполняла в преступной схеме роль курьера. Она дала признательные показания.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.