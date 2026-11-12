Мошенники обокрали химкинского пенсионера, напугав «утечкой данных» из банка

12 ноября 2026, 22:56

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД России по МО

В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 1,8 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратился 87-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели его деньгами. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.

«Потерпевшему на мобильный телефон позвонил мужчина, который сообщил, что в коммерческих банках произошла утечка конфиденциальных данных клиентов, и от его имени были переведены деньги в адрес ВСУ. Чтобы сохранить свои сбережения и избежать уголовной ответственности, якобы необходимо было передать имеющиеся деньги куратору для зачисления на безопасный счёт в ЦБ. Пенсионер снял денежные средства и передал на улице у своего дома неизвестной девушке», – отметила Петрова.