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В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за работу с иностранными спецслужбами

ФСБ: в Нижнем Новгороде арестовали мужчину за работу с иностранными спецслужбами
18 марта 2024, 16:59
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства.
Об этом 18 марта сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.

По данным следствия, он устанавливал и поддерживал отношения с организациями из других стран, действующими против интересов безопасности России с поддержкой специальных служб иностранного государства.


Хотя в сообщении не уточняется, с какой именно страной сотрудничал этот житель Нижнего Новгорода, на найденном в его квартире флаге была изображена украинская символика. В связи с этим следственным отделом ФСБ были возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Мужчину задержали. Суд заключил его под стражу.

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Гимнастка, сорвавшаяся в цирке Новосибирска: «Я родилась в рубашке»
18 марта 2024, 17:36

Фото: istockphoto.com/Dmitry Belan

Гимнастка Елизавета Чумакова, сорвавшаяся с высоты во время циркового представления в Новосибирске, рассказала о своём состоянии сейчас.
Она отметила, что окончательного диагноза у неё пока нет. По её словам, несмотря на все сообщения СМИ, травмы, которые она получила, не угрожают её жизни в настоящее время.

«Все понимают, что далее мне надо будет работать на высоте, обследования проводят тщательно. Поэтому врачи и не торопятся с вердиктом, и я их не тороплю, — на кону моя работоспособность. К тому же я в руках лучшего травматолога Новосибирска —Алексея Молокова. Говорит, что я родилась в рубашке», — прокомментировала в беседе с Газета.ру артистка.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске гимнастка не удержалась в шпагате и упала с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе».

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Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались фейком
18 марта 2024, 15:07

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Российский сегмент интернета накрыла новость о смерти короля Великобритании Карла III. Средства массовой информации и Телеграм-каналы начали распространять информацию, ссылаясь на некий документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом.
Разумеется, на сайте Букингемского дворца новости об этом нет. По предварительным данным, причиной вброса стала тяжелая болезнь монарха. Недавно у короля обнаружили онкологию. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.

На престол он вступил меньше года назад — Карл был коронован 6 мая 2023 года. Королю Британии на данный момент 75 лет.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова допустила ухудшение состояния здоровье Кейт Миддлтон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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При подготовке теракта на железной дороге в Крыму задержали гражданку России
ФСБ задержала гражданку РФ, готовившую теракт на железной дороге в Крыму
18 марта 2024, 14:47

Фото: istock / fotoember

В Крыму задержали гражданку России, подозреваемую в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сообщается, что злоумышленница действовала в интересах украинских спецслужб. Во время задержания при ней обнаружили самостоятельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку «с координатором».

По «заданию» россиянка должна была поджечь релейный шкаф ГУП РК «Крымская железная дорога», чтобы нарушить военные перевозки.

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (подготовка теракта). В случае признания вины женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму. Подробно ознакомиться с ним можно в нашем материале.

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#дело
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#перевозки
#уголовное дело
#железная дорога
#фсб
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Стало известно о наказании сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя Корана
Baza: в Грозном наказали сотрудников СИЗО, в котором избили Никиту Журавеля
18 марта 2024, 14:04

Фото: istock / Maddie Red Photography

Сотрудники следственного изолятора, в котором сын главы Чечни Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля, понесли наказание. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
В распоряжении издания попало специальное письмо Следственного комитета. В нем указано, что органы дознания проверили 15-летнего сына Кадырова и работников СИЗО №1 Грозного.

Должностных лиц СИЗО обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. В какой форме они были наказаны, не уточняется.

Напомним, что в августе 2023 года Никита Журавель сжег Коран на фоне мечети в Волгограде. Молодого человека доставили в СИЗО города Грозный. Там он заявил, что был избит Адамом Кадыровым. Позже сам глава Чечни опубликован кадры с инцидентом, одобряя поступок сына.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

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#суд
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Снаряд попал в жилой дом в белгородском селе Никольское, два человека погибли
Гладков: два человека погибли при прямом попадании снаряда ВСУ в дом
18 марта 2024, 14:03

Фото: iStock/victorass88

Снаряд ВСУ попал в частный дом в селе Никольское Белгородской области при отражении ПВО атаки со стороны Украины. Погибли два человека, в том числе несовершеннолетний молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли 2 человека: молодой человек 17 лет и мужчина - от полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ребёнка оперативно доставили в детскую областную больницу. Сейчас врачи борются за жизнь девочки. Тем временем разбор завалов продолжается. Там могут находиться еще две женщины. Спасатели пытаются их найти.

При этом трое пострадавших от госпитализации отказались. Один мужчина получил отравление угарным газом. Он помогал спасателям доставать из-под завалов ребенка. Второй мужчина получил легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги, у третьего - баротравма. Медпомощь им оказали на месте, пояснил глава Белгородской области.

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#мужчина
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На северо-западе Москвы обнаружили человеческий скелет
18 марта 2024, 12:52

Фото: iStock/Tennessee Witney

На северо-западе Москвы обнаружили человеческий скелет, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет.
«18 марта 2024 года вблизи жилого дома на улице Маршала Жукова в городе Москвы обнаружены скелетированные останки человека», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи столичного Следственного Комитета. Они выясняют все обстоятельства ЧП. По данному факту организована доследственная проверка. Также человеческие останки направят на судебно-медицинскую экспертизу. Уже по её результатам примут процессуальное решение.

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В белгородском Минздраве раскрыли число пострадавших и погибших при атаках ВСУ с 12 марта
Минздрав Белгородской области: с 12 марта при обстрелах ВСУ погибли 11 человек
18 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

За минувшую неделю в Белгородской области при обстрелах погибли 11 человек, ещё 82 пострадали. Такие данные привёл министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в рамках оперативного совещания правительства.
«Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром», — уточнил Иконников.

Он также добавил, что два ребенка находятся в детской областной больнице. При этом. По его совам, 10 человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Также есть пострадавшие, которые нуждаются в более длительном лечении. Он не исключил, что они могут быть направлены в федеральный центр.

Напомним, в течении минувшей недели ВСУ усилили атаки на белгородскую область. Также украинские ДРГ предприняли несколько попыток найти на территорию региона.

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В Петербурге двухмесячного мальчика госпитализировали после обрезания на дому
18 марта 2024, 09:52

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Двухмесячного младенца госпитализирован в Санкт-Петербурге после проведения процедуры обрезания на дому. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По информации издания, ребенка госпитализировали из-за сильного кровотечения.

Родители младенца решили самостоятельно сделать обрезание сыну. Авторы статьи сообщают, что процедура была назначена по медицинским показаниям, однако мать и отец решили провести операцию в домашних условиях. Проводил обрезание приглашенный на дом врач.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования
В Хакасии мужчину арестовали на два месяца за петарду на избирательном участке
18 марта 2024, 09:51

Фото: istock / Nenadpress

В Хакасии мошенники заставили 28-летнего молодого человека взорвать петарду на избирательном участке. Россиянина арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского городского суда.
По информации следствия, злоумышленники позвонили жителю посёлка Усть-Абакан и начали угрожать, что если он не взорвёт петарду в мэрии Черногорска, то не сможет расплатится с кредитами, которые на него оформят.

Испуганный мужчин решил выполнить их «поручение» и произвел детонацию принесенного с собой пиротехнического изделия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство». Мужчину заключили под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Челябинске 80-летняя пенсионерка пыталась поджечь фейерверк. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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