В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за работу с иностранными спецслужбами

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Жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства.
Об этом 18 марта сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.
По данным следствия, он устанавливал и поддерживал отношения с организациями из других стран, действующими против интересов безопасности России с поддержкой специальных служб иностранного государства.
Хотя в сообщении не уточняется, с какой именно страной сотрудничал этот житель Нижнего Новгорода, на найденном в его квартире флаге была изображена украинская символика. В связи с этим следственным отделом ФСБ были возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Мужчину задержали. Суд заключил его под стражу.
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По данным следствия, он устанавливал и поддерживал отношения с организациями из других стран, действующими против интересов безопасности России с поддержкой специальных служб иностранного государства.
Мужчину задержали. Суд заключил его под стражу.
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Артем Кузьмин