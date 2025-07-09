В Нижнем Новгороде беременная женщина избила фельдшера скорой помощи

В Нижнем Новгороде беременная избила фельдшера скорой, у медика ушибы лица
Фото: iStock/shironosov

В Нижнем Новгороде беременная женщина набросилась с кулаками на фельдшера скорой помощи, когда машина везла пациенту в роддом.



Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, бригада забирала беременную из Сормовского района. У 37-летнего медика ушибы лица, с помощью экспертизы будет определена степень тяжести травмы. В больнице роженица закурила и вновь затевала драку.

Ранее в Екатеринбурге скончалась маленькая девочка, предположительно, подавившись бананом. Трагедия произошла в продуктовом магазине напротив жилого дома. По словам очевидцев, они пытались помочь малышке, но спасти её не удалось.

Анастасия Чубина

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