В Нижнем Новгороде беременная женщина избила фельдшера скорой помощи
В Нижнем Новгороде беременная избила фельдшера скорой, у медика ушибы лица
В Нижнем Новгороде беременная женщина набросилась с кулаками на фельдшера скорой помощи, когда машина везла пациенту в роддом.
Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, бригада забирала беременную из Сормовского района. У 37-летнего медика ушибы лица, с помощью экспертизы будет определена степень тяжести травмы. В больнице роженица закурила и вновь затевала драку.
Ранее в Екатеринбурге скончалась маленькая девочка, предположительно, подавившись бананом. Трагедия произошла в продуктовом магазине напротив жилого дома. По словам очевидцев, они пытались помочь малышке, но спасти её не удалось.
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