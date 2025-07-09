В Подмосковье умер ребёнок, который впал в кому после лечения зубов

09 июля 2025, 15:43

SHOT: сердце ребёнка не выдержало из-за наркоза, введённого для лечения зубов

Фото: iStock/AgFang

В Подмосковье скончался четырёхлетний малыш, который впал в кому после наркоза, введённого для лечения зубов. У ребёнка остановилось сердце, пишет телеграм-канал SHOT.