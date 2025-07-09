В Подмосковье умер ребёнок, который впал в кому после лечения зубов
В Подмосковье скончался четырёхлетний малыш, который впал в кому после наркоза, введённого для лечения зубов. У ребёнка остановилось сердце, пишет телеграм-канал SHOT.
В стоматологической клинике, расположенной в Одинцове, мальчику лечили зубы под наркозом 4 часа. После процедуры ребёнка положили в дневной стационар и ждали, когда он проснётся. Но малыш так и не открыл глаза.
Как пишет SHOT, у ребёнка случился отёк дыхательных путей. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в Детский центр им. Рошаля, мальчик находился в реанимации.
На тот момент у малыша уже был отёк мозга, также он перенёс остановку сердца.
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