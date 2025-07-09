В Подмосковье спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза балкона
Спасатели сняли трехлетнего ребенка с карниза балкона пятого этажа в Подмосковье. Об этом сообщил ГКУ «Мособлпожспас».
Инцидент произошел в муниципальном округе Серебряные Пруды. Ребенок оказался на карнизе балкона пятого этажа, в то время как родители пытались попасть в квартиру.
Пока спасатели вскрывали дверь, чтобы попасть в квартиру, мальчик вышел на балкон и перелез через парапет, оказавшись на карнизе пятого этажа. Очевидцы сразу же сообщили об этом спасателям и натянули одеяло, чтобы смягчить падение.
В итоге работники подразделения быстро вскрыли дверь бензорезом и осторожно сняли малыша с карниза.
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