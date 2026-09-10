На юго-западе Германии зафиксировали землетрясение

10 сентября 2026, 23:34

Bild: Землетрясение магнитудой от 3,3 до 3,4 зафиксировали на юго-западе Германии

Фото: iStock/Petrovich9

На юго-западе Германии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в районе Мангейма, на границе Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.