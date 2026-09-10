На юго-западе Германии зафиксировали землетрясение
На юго-западе Германии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в районе Мангейма, на границе Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
По оценкам Центра геологических исследований имени Гельмгольца и Земельной сейсмологической службы Баден-Вюртемберга, магнитуда составила от 3,3 до 3,4. Сведений о разрушениях или возможных пострадавших не поступало.
Специалисты отнесли землетрясение к категории слабых, отмечая, что его могли почувствовать местные жители в радиусе 20 километров от эпицентра. Он, согласно предварительному анализу юго-западной сейсмологической службы ФРГ, находился в муниципалитете Вормс к северу от Мангейма.
Ранее «Радио 1» передавало, что россиянка попала под винт катера в Абхазии, когда проводила отпуск в Гаграх вместе с подругой. После случившегося пострадавшую доставили в больницу в Сочи, она впала в кому.
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