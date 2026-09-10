Дочь рэпера Тимати назвала сферу, в которой хочет себя попробовать
Дочь рэпера Тимати Алиса рассказала о планах на актёрскую карьеру
Дочь российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Алиса Юнусова пришла на премьеру мюзикла «Плакса» в Московском театре и поделилась своими творческими планами.
В беседе с NEWS.ru девочка рассказала, что хочет попробовать себя в актёрской сфере. Кроме того, она призналась, что думает о музыке и не исключает, что пойдёт по стопам отца.
«Хотела бы себя попробовать в актёрской сфере. Возможно, хочу попробовать петь и записать свою песню. Пока не знаю, в каком жанре», — заявила Алиса.О других подробностях своих планов Юнусова не рассказала.
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