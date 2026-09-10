Дочь рэпера Тимати назвала сферу, в которой хочет себя попробовать

10 сентября 2026, 22:43

Дочь рэпера Тимати Алиса рассказала о планах на актёрскую карьеру

Алиса Юнусова (Фото: Instagram* @simona280)

Дочь российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Алиса Юнусова пришла на премьеру мюзикла «Плакса» в Московском театре и поделилась своими творческими планами.





В беседе с NEWS.ru девочка рассказала, что хочет попробовать себя в актёрской сфере. Кроме того, она призналась, что думает о музыке и не исключает, что пойдёт по стопам отца.

«Хотела бы себя попробовать в актёрской сфере. Возможно, хочу попробовать петь и записать свою песню. Пока не знаю, в каком жанре», — заявила Алиса.