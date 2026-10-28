Следствие просит арестовать мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены в Москве
Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве бывшей жены на востоке Москвы. Об этом сообщает столичный СК.
18 октября между 37-летним Виталием М. и 40-летней Татьяной Е. произошла ссора в квартире на Зелёном проспекте. В результате мужчина ударил бывшую жену кулаком по лицу. Когда женщина потеряла сознание, он задушил её.
По информации следствия, после убийства Виталий попытался скрыть следы преступления: спустя два дня он вывез тело в лес. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.
Обвиняемый признал вину и дал показания на месте преступления. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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