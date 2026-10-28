В Челябинске отец убил жену и дочь, после чего покончил с собой
В частном доме в Челябинске обнаружили тела девочки и её родителей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла накануне утром в микрорайоне Вишнёвая Горка. По предварительным сведениям, отец семейства сначала убил мать и ребёнка, а вскоре покончил с собой.
Отмечается, что погибшей девочке было около 14 лет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, которые привели к случившемуся.
До этого сообщалось об инциденте в Алтайском крае, где женщину будут судить за истязание маленького сына. По информации следствия, обвиняемая объясняла свои поступки плохим поведением сына и его неуспеваемостью в учёбе.
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