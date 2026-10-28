МВД пресекло работу пяти криптообменников даркнет-маркета по продаже наркотиков
Полиция пресекла работу пяти криптообменников, которые организаторы даркнет-маркета по продаже наркотиков и форума с запрещёнными веществами использовали для превращения криптоактивов в обычные деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Установлено, что на платформах применяли современные технологии для анонимности клиентов, однако полицейские получили сведения о более чем 185 тысячах операций по обмену криптовалюты.
С августа 2025 года задержаны пятеро подозреваемых — модераторов даркнет-форума. Следователь предъявил им обвинения по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), все фигуранты находятся под арестом.
В ходе обысков изъяли компьютерную технику, документы, деньги, криптовалюту, записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Полицейские продолжают устанавливать и задерживать всех руководителей и участников преступного сообщества.
Читайте также: