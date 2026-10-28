МВД пресекло работу пяти криптообменников даркнет-маркета по продаже наркотиков

28 октября 2026, 11:26

Фото: Istock/Dzurag

Полиция пресекла работу пяти криптообменников, которые организаторы даркнет-маркета по продаже наркотиков и форума с запрещёнными веществами использовали для превращения криптоактивов в обычные деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.