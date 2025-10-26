В Подмосковье учитель скоропостижно скончался во время урока
В школе подмосковного Подольска во время урока скончался учитель. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в школе №20 на улице Ватутина. 44-летний Владимир М. вёл урок физики, когда ему внезапно стало плохо. Мужчина начал терять сознание в классе.
Свидетели случившегося сразу же вызвали скорую помощь. Врачи оперативно приехали, но не смогли спасти жизнь педагога. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Владимир М. посвятил работе в школе более 23 лет.
