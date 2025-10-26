«Перепутал»: В центре Москвы 15-летний водитель устроил ДТП, есть пострадавшие

26 октября 2025, 17:39

В центре Москвы подросток за рулём Lada врезался в дерево, пострадали двое детей

Фото: Прокуратура города Москвы

В центре Москвы, в Балакиревском переулке, автомобиль Lada Largus совершил наезд на тротуар и затем врезался в дерево. Подробности сообщает городская прокуратура.