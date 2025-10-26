Достижения.рф

«Перепутал»: В центре Москвы 15-летний водитель устроил ДТП, есть пострадавшие

В центре Москвы подросток за рулём Lada врезался в дерево, пострадали двое детей
Фото: Прокуратура города Москвы

В центре Москвы, в Балакиревском переулке, автомобиль Lada Largus совершил наезд на тротуар и затем врезался в дерево. Подробности сообщает городская прокуратура.



В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. Выяснилось, что за рулём находился 15-летний подросток. Юный водитель объяснил, что перепутал педали газа и тормоза.

В момент ДТП в салоне транспортного средства находились двое других подростков: 12-летний мальчик и 15-летняя девочка. Оба пассажира получили травмы. Медики госпитализировали их для оказания помощи. Сам водитель повреждений не получил.

На место происшествия оперативно прибыли экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. Они оцепили место аварии и организовали работу других экстренных служб.

Ранее в Сергиевом Посаде водитель внедорожника протаранил маршрутку №76 и скрылся с места ДТП.

Ольга Щелокова

