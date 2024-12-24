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В Нижнем Новгороде родители избили детского тренера на футбольном матче

Фото: iStock/ Backiris

Фото: iStock/ Backiris

В Нижнем Новгороде во время футбольного матча родители избили детского тренера, который толкнул мать одного из игроков, сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Он опубликовал видео в Teлеграм-канале.


На видеозаписи к тренеру подошла мать одного из игроков, прокричала что-то невнятное и ударила мужчину кулаком в плечо. В ответ он оттолкнул россиянку и женщина. Следом на наставника детской команды набросился, по предположениям, муж зачинщицы драки и стал избивать тренера. К потасовке присоединились остальные присутствующие. Через считанные секунды людей разняли.

Иван Карпов обратил внимание, что женщина, которая спровоцировала драку, на протяжении всего мероприятия вела себя неадекватно и ругалась матом — она оскорбляла судей и остальных болельщиков. Журналист осудил поведение тренера, который толкнул женщину. Карпов отметил, что это не единственный раз, когда родители — причина скандала или конфликта на детском спортивном матче.

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#драка
В центре Москвы пенсионер кинул бутылку с горючей смесью в полицейскую машину
24 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/arun india

Неизвестный пожилой мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейскую машину. Автомобиль был припаркован около отдела внутренних дел «Арбат» в центре Москвы.
Инцидент произошёл около 17 часов. Поджигателя задержал на месте, сообщает телеграм-канал Mash. Предположительно, 65-летний мужчина действовал по заданию мошенников, связавшихся с ним с территории Украины. Огонь удалось быстро потушить, служебная машина столичных стражей порядка не пострадала. Территорию на всякий случай оцепили.

В последнее время участились случаи, когда мошенники убеждают доверчивых граждан совершать различные противоправные действия с использованием петард, фейерверков и прочей пиротехники. Полицейские просят быть внимательными продавцов подобных товаров, обращая особое внимание на пожилых людей, получающих инструкции по телефону, испуганно-нервных граждан всех тех, у кого явно не новогоднее настроение.

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#машина
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ФСБ задержала жителя Чебоксар за оправдание теракта в «Крокусе»
24 декабря 2024, 18:58

Фото: iStock/BrianAJackson

В Чебоксарах задержали мужчину за оправдание теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Чувашия.
Отмечается, что подозреваемый является сторонником радикальных взглядов, ранее он принял ислам. В марте этого года он разместил в соцсетях посты, оправдывающие действия преступной группы, напавшей на «Крокус». Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды, а также за дискредитацию ВС РФ.

В отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

При обыске у задержанного изъяли исламскую литературу, мобильные устройства и сим-карты, жёсткие диски, топор и ножи.

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Житель Сергиева Посада украл металлические вешалки и сдал их в металлолом
24 декабря 2024, 17:56

Фото: istockphoto.com/Photography By Tonelson

Полиция задержала жителя Сергиева Посада по подозрению в краже металлических вешалок для одежды с одного из предприятий, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленник незаконно проник на огороженную территорию предприятия, забрал металлические вешалки и сдал их в пункт приёма металлолома. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного похитителя вешалок завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что на уроке в лицее в Нижнем Новгороде в руках у подростка взорвалась учебная граната, школьник получил травму губы и ушиб руки. Подростка доставили в больницу, но потом отпустили домой на амбулаторное лечение.

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В Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову
24 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/vessoft

В Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову с подозрением на сотрясение мозга. Об этом пишет Baza.
По данным издания, вечером 21 декабря 13-летняя школьница играла с одноклассниками в снежки, один из которых попал в голову девочки. Вечером того же дня она почувствовала себя плохо, и родители отвезли ее в больницу.

Ее госпитализировали и определили в хирургическое отделение. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести и подозревали сильное сотрясение мозга. Однако данный диагноз не подтвердился.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов закидали снежками беременную женщину в Московской области. Пострадавшая смогла снять происходящее на камеру мобильного телефона.

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В Нижнем Новгороде в руках школьника взорвалась учебная граната
24 декабря 2024, 17:06

Фото: iStock/ by sonmez

В Нижнем Новгороде на уроке в лицее у подростка в руках взорвалась учебная граната, сообщил Телеграм-канал Ni Mash.
На уроке по основам безопасности и защиты Родины учитель дал подростку муляж гранаты Ф-1. Когда девятиклассник дернул за чеку, граната взорвалась. В результате ученика лицея доставили в медицинское учреждение с травмой губы и ушибом руки, передал канал. Потом мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение, проинформировало агентство «В городе N».

Случившееся подтвердили в городском департаменте образования, сообщил NN.ru. В лицее проводится служебное расследование. В мэрии обратили внимание, что инцидент произошёл «в результате неосторожного обращения с муляжом гранаты Ф-1».

Мэрия сказала, что директор лицея в настоящий момент находится на связи с родителями пострадавшего подростка.

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#нижний новгород
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Экс-замглавы управления ГУ МВД Москвы получил срок по делу о незаконной миграции
24 декабря 2024, 17:00

Фото: iStock/artisteer

Экс-замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по городу Москве Дмитрия Тахтаулова осудили на 6,5 лет за организацию незаконной миграции. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила РИА Новости.
Отмечается, что фигуранта осудили по делу об организации незаконной миграции.

Вместе с Тахтауловым суд приговорил к лишению свободы Вячеслава Фокина, занимавшего должность начальника отдела того же управления. Они оба получили по шесть лет и шесть месяцев колонии, а также были лишены звания «полковник полиции».

Ещё двое фигурантов дела бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов получили до шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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В деле о поставке ВС РФ некачественных бронежилетов появился новый фигурант

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#уголовное дело
#россия
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В деле о поставках в ВС РФ некачественных бронежилетов появился новый фигурант
24 декабря 2024, 16:51

Фото: iStock/Zolnierek

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
«Избрать обвиняемому Богданову Михаилу Баторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 января 2025 года», — говорится в документах.

Ему вменяют посредничество во взяточничестве. Сам Богданов вину свою не признает.

Следствие считает, что сотрудники группы компаний «Пикет» украли выделенные Минобороны РФ деньги на закупку бронежилетов. После они поставили в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, качество которых не соответствовало требованиям госконтракта.

Гендиректору Андрею Есипову предъявили обвинение в мошенничестве и даче взятки. Кроме того, по делу проходят начальник службы безопасности и финансовый директор «Пикета» Михаил Кальченко и Виктория Антонова.

В деле имеются и другие фигуранты, которым вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО, кроме одного, который заключил сделку со следствием.

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В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей
24 декабря 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В Московской области пятимесячный младенец сутки провёл возле тел своих скончавшихся родителей. По предварительным данным, взрослые отравились неизвестным веществом.
О трагедии рассказал телеграм-канал «МК: срочные новости». Родные супругов забили тревогу 23 декабря, когда те перестали отвечать на телефонные звонки. Мать женщины, проживающая в Дагестане, позвонила своей сестре в Москву и попросила ту приехать к дочери и выяснить, почему она и её муж перестали выходить на связь.

Подъехав к дому супругов, женщина увидела соседей и полицейских, которые пытались открыть дверь. Соседи рассказали, что из квартиры на протяжении нескольких часов раздавался плач ребёнка. После вскрытия двери внутри обнаружили мёртвые тела родителей и пятимесячного младенца.

По предварительной информации, супруги отравились неизвестным веществом. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти родителей малыша.

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На Эйфелевой башне произошёл пожар
BFMTV: посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за пожара
24 декабря 2024, 16:14

Фото: iStock/encrier

Посетители и персонал Эйфелевой башни были экстренно эвакуированы из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на Общество по эксплуатации башни.
Сигнализация сработала из-за короткого замыкания в лифтовой электропроводке между вторым этажом и смотровой площадкой на вершине башни.

По регламенту безопасности SETE все находящиеся на башне были эвакуированы. Никто не пострадал, во время эвакуации опасности также не было.

В настоящее время пожарные и технический персонал устанавливают причины произошедшего.

Телеканал сообщает, что башня в скором времени будет открыта для посетителей.

По данным издания Bild, ​всего было эвакуировано 1200 человек.

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