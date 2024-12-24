В Нижнем Новгороде родители избили детского тренера на футбольном матче

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В Нижнем Новгороде во время футбольного матча родители избили детского тренера, который толкнул мать одного из игроков, сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Он опубликовал видео в Teлеграм-канале.
На видеозаписи к тренеру подошла мать одного из игроков, прокричала что-то невнятное и ударила мужчину кулаком в плечо. В ответ он оттолкнул россиянку и женщина. Следом на наставника детской команды набросился, по предположениям, муж зачинщицы драки и стал избивать тренера. К потасовке присоединились остальные присутствующие. Через считанные секунды людей разняли.
Иван Карпов обратил внимание, что женщина, которая спровоцировала драку, на протяжении всего мероприятия вела себя неадекватно и ругалась матом — она оскорбляла судей и остальных болельщиков. Журналист осудил поведение тренера, который толкнул женщину. Карпов отметил, что это не единственный раз, когда родители — причина скандала или конфликта на детском спортивном матче.
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