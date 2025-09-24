В Нижнем Новгороде школьник с особенностями развития избил учительницу
В одной из школ Нижнего Новгорода произошёл инцидент с участием подростка с особенностями развития — во время перемены он ударил учительницу, пытавшуюся защитить других учеников. Об этом сообщает Mash.
Тьютор завела в класс четверых пятиклассников, когда у 14-летнего школьника начался приступ агрессии. Он стал размахивать руками, кидаться на сверстников и опрокинул стенд. Педагог попыталась прикрыть детей, но получила удар по лицу, потеряла равновесие и ударилась головой.
У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, сейчас она находится на больничном. В Следственном комитете учительница заявила, что не имеет претензий, но в класс больше возвращаться не намерена.
Родители мальчика объяснили, что у сына диагностирована умственная отсталость, он принимает препараты, и такие эпизоды случаются. Между тем, другие родители обеспокоены безопасностью своих детей и опасаются водить их в школу.
