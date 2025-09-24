В Нижнем Новгороде школьник с особенностями развития избил учительницу

24 сентября 2025, 11:10

В Нижнем Новгороде учительница получила сотрясение от удара ученика

Фото: Istock / shadrin_andrey

В одной из школ Нижнего Новгорода произошёл инцидент с участием подростка с особенностями развития — во время перемены он ударил учительницу, пытавшуюся защитить других учеников. Об этом сообщает Mash.