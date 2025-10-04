Достижения.рф

В Нижнем Новгороде случился пожар в административном здании

МЧС: в Нижнем Новгороде загорелось административное здание на площади 700 кв. м
Административное здание загорелось в рабочем посёлке Большое Мурашкино Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



Площадь пожара составила около 700 кв. м. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, огонь перекинулся на кровлю. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

По данным регионального управления МЧС, в этом здании есть магазин Fix Price. Спасатели заранее предупредили о возможной угрозе распространения огня на Большемурашкинскую детскую школу искусств.

Ранее, 2 октября, в Челябинской области, в посёлке Чурилово загорелся мебельный цех. Площадь пожара достигла примерно 1 200 кв. м — огонь охватил двухэтажный цех и металлический ангар. Трое человек самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.

