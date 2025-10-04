В Нижнем Новгороде случился пожар в административном здании

04 октября 2025, 14:12

МЧС: в Нижнем Новгороде загорелось административное здание на площади 700 кв. м

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Административное здание загорелось в рабочем посёлке Большое Мурашкино Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.