В Нижнем Новгороде случился пожар в административном здании
Административное здание загорелось в рабочем посёлке Большое Мурашкино Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь пожара составила около 700 кв. м. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, огонь перекинулся на кровлю. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
По данным регионального управления МЧС, в этом здании есть магазин Fix Price. Спасатели заранее предупредили о возможной угрозе распространения огня на Большемурашкинскую детскую школу искусств.
Ранее, 2 октября, в Челябинской области, в посёлке Чурилово загорелся мебельный цех. Площадь пожара достигла примерно 1 200 кв. м — огонь охватил двухэтажный цех и металлический ангар. Трое человек самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.
