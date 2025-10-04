Пожар на птицефабрике в Чувашии: подробности
МЧС Чувашии: четыреста цыплят погибли при пожаре на птицефабрике
Более 400 цыплят погибли при пожаре на птицефабрике под Чебоксарами. Об этом сообщили в МЧС Чувашии.
ЧП произошло вечером 3 октября на территории предприятия в селе Хурынлых. По данным ведомства, возгорание началось в здании птичника и охватило часть транспортировочной ленты одной из клеточных батарей.
Персонал птицефабрики сумел потушить пламя самостоятельно до прибытия спасателей. Площадь возгорания составила 17 квадратных метров.
Перед этим сообщалось о взрыве на химзаводе в Турции. Подробности в нашем материале.
Читайте также: