Пожар на птицефабрике в Чувашии: подробности

04 октября 2025, 14:09

МЧС Чувашии: четыреста цыплят погибли при пожаре на птицефабрике

Фото: istockphoto/pattonmania

Более 400 цыплят погибли при пожаре на птицефабрике под Чебоксарами. Об этом сообщили в МЧС Чувашии.