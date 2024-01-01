В Нижнем Новгороде таксист выкинул девушки из такси из-за низкого тарифа

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko
Конфликт двух девушек с таксистом начался прямо в машине.
Кроме этого, водитель такси являлся мигрантом из Узбекистана, незаконно пересекшим гранницу.
Стоит отметить, что таксиста уже задержали. Также Теперь ему грозит депортация.
Читайте также:
В Челябинске дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО и их жён
Два хоккеиста юношеской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области
Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе
«Из-за того, что мы во время движения поменяли конечную точку, тариф получился всего лишь +100₽ к общей стоимости. Водителя это не устроило, и он настойчиво просил нас выйти из машины. Мы попросили хотя бы подождать в его машине, чтобы дождаться другое такси, так как на улице мороз. Этот «недочеловек» начал движение, с открытыми дверьми. Когда моя нога была на улице и я пыталась хоть как-то его остановить, то он меня просто выбросил на проезжую часть», — поделилась пострадавшая.
Стоит отметить, что таксиста уже задержали. Также Теперь ему грозит депортация.
Читайте также:
В Челябинске дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО и их жён
Два хоккеиста юношеской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области
Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе
Мира Полтева