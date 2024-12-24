В Нижнем Новгороде в руках школьника взорвалась учебная граната

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В Нижнем Новгороде на уроке в лицее у подростка в руках взорвалась учебная граната, сообщил Телеграм-канал Ni Mash.
На уроке по основам безопасности и защиты Родины учитель дал подростку муляж гранаты Ф-1. Когда девятиклассник дернул за чеку, граната взорвалась. В результате ученика лицея доставили в медицинское учреждение с травмой губы и ушибом руки, передал канал. Потом мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение, проинформировало агентство «В городе N».
Случившееся подтвердили в городском департаменте образования, сообщил NN.ru. В лицее проводится служебное расследование. В мэрии обратили внимание, что инцидент произошёл «в результате неосторожного обращения с муляжом гранаты Ф-1».
Мэрия сказала, что директор лицея в настоящий момент находится на связи с родителями пострадавшего подростка.
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Случившееся подтвердили в городском департаменте образования, сообщил NN.ru. В лицее проводится служебное расследование. В мэрии обратили внимание, что инцидент произошёл «в результате неосторожного обращения с муляжом гранаты Ф-1».
Мэрия сказала, что директор лицея в настоящий момент находится на связи с родителями пострадавшего подростка.
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Ольга Енгалычева