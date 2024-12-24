В Санкт-Петербурге юноши похитили девятиклассника и потребовали у его опекуна деньги

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В Санкт-Петербурге трое молодых людей похитили девятиклассника и потребовали за него выкуп у опекуна, передал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
О похищении девятиклассника сотрудникам правоохранительных органов сообщила его девушка. Она подчеркнула, что школьника увезли на автомобиле неизвестные молодые люди. После произошедшего похищенный связался со своим опекуном и потребовал от имени похитивших его юношей выкуп в размере 45 тысяч рублей.
На место передачи денег прибыли работники полиции, задержавшие похитителей. Оказалось, что двое из них были ранее судимы.
По факту инцидента возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей. Похищение произошло на Ленинском проспекте. Следователи полагают, что три молодых человека напали на 18-летнего юношу, потом несколько раз ударили его и затолкали в машину.
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На место передачи денег прибыли работники полиции, задержавшие похитителей. Оказалось, что двое из них были ранее судимы.
По факту инцидента возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей. Похищение произошло на Ленинском проспекте. Следователи полагают, что три молодых человека напали на 18-летнего юношу, потом несколько раз ударили его и затолкали в машину.
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Ольга Енгалычева