В Нижнем Новгороде задержали дочь журналистки Ирины Славиной у места её смерти

02 октября 2025, 20:54

Мурахтаева задержана во время попытки возложить цветы в память о матери

Фото: Istock / DancingMan

В Нижнем Новгороде полиция задержала Маргариту Мурахтаеву, дочь погибшей журналистки Ирины Славиной, когда она пыталась возложить цветы у места, где пять лет назад её мать совершила самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».