В Нижнем Новгороде задержали дочь журналистки Ирины Славиной у места её смерти
В Нижнем Новгороде полиция задержала Маргариту Мурахтаеву, дочь погибшей журналистки Ирины Славиной, когда она пыталась возложить цветы у места, где пять лет назад её мать совершила самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам Маргариты, когда она подошла к скамейке у здания местного УМВД, где произошло самосожжение её матери, к ней подошли полицейские, начали задавать вопросы, проверять документы и фотографировать. По её словам, сотрудников заинтересовало объявление о том, что 1 октября она собиралась принести цветы.
После этого Мурахтаеву задержали и отвезли в один из городских отделов полиции. Полиция выставила оцепление вокруг скамейки, где в 2020 году Ирина Славина совершила самоубийство.
Журналистка была главредом сетевого издания Koza.Press и перед смертью оставила послание, в котором просила винить в её смерти Российскую Федерацию. Перед этим её несколько раз обыскивали.
