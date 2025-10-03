Достижения.рф

В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с пневматической винтовкой

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пугал жителей Нижнего Новгорода, гуляя по улицам в бронежилете и с пневматической винтовкой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



В пятницу в полицию поступило сообщение от очевидцев о мужчине с оружием на улице Чаадаева, находящемся в неадекватном состоянии. Оперативно прибывшие сотрудники Московского и Сормовского отделов полиции задержали подозреваемого на улице Коновалова.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили пневматическую винтовку и бронежилет. Задержанный доставлен в отдел полиции, ведется проверка обстоятельств и причин его поступка.

Иван Мусатов

