В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с пневматической винтовкой
Сотрудники полиции задержали мужчину, который пугал жителей Нижнего Новгорода, гуляя по улицам в бронежилете и с пневматической винтовкой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В пятницу в полицию поступило сообщение от очевидцев о мужчине с оружием на улице Чаадаева, находящемся в неадекватном состоянии. Оперативно прибывшие сотрудники Московского и Сормовского отделов полиции задержали подозреваемого на улице Коновалова.
По информации пресс-службы ведомства, мужчина, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили пневматическую винтовку и бронежилет. Задержанный доставлен в отдел полиции, ведется проверка обстоятельств и причин его поступка.
