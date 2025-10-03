В Нижнем Новгороде задержали мужчину в бронежилете и с пневматической винтовкой

03 октября 2025, 18:30

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пугал жителей Нижнего Новгорода, гуляя по улицам в бронежилете и с пневматической винтовкой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.