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В Нижнем Новгороде мальчик устроил пожар в ТЦ

В Нижнем Новгороде мальчик возгорание в игровой ТЦ
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Нижнем Новгороде мальчик стал виновником пожара в детском развлекательном центре. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



По данным ведомства, в детском центре произошло возгорание, которое сотрудники учреждения потушили самостоятельно. Выяснилось, что школьник во время игры нашел зажигалку и решил проверить, загорится ли спортивный мат в куполе лабиринта.

Когда огонь и дым начали распространяться, мальчик попытался справиться с пламенем своими силами. Однако, поняв, что не может потушить возгорание, он испугался и убежал к бабушке, не рассказав ей о произошедшем. Покинуть игровую зону женщина с внуком смогла только после того, как пожар заметили окружающие.

Ранее в Подмосковье росгвардейцы помогли потушить горение в частном доме. Правоохранители осмотрели дом и территорию.

Никита Кротов

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