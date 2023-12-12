В Пермском крае мать спаивала дочь-подростка, чтобы она не уехала из дома

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46-летняя пермячка полгода спаивала 16-летнюю дочь.
Жительница Нытвы спаивала девочку-подростка с июня прошлого года по январь 2023 года. Это вскрылось неожиданно, когда полицейские обнаружили в квартире обвиняемой другую девочку-подростка. Она пропала и не выходила на связь с семьёй. Девочка была подругой дочери обвиняемой.
Полиция обнаружила пропавшую дома у подруги. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Семью пермячки поставили на учет, но мать продолжала спаивать дочь.
Женщина рассказала, что она с дочерью недавно переехали из Перми, где у девочки остались друзья. Боясь, что подросток сбежит к друзьям, пермячка покупала ей спиртное и позволяла пить дома.
Пермячка окажется перед судом по обвинению в «вовлечении ребенка в антиобщественные действия», сообщают в пресс-службе краевого МВД РФ.
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Полиция обнаружила пропавшую дома у подруги. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Семью пермячки поставили на учет, но мать продолжала спаивать дочь.
Пермячка окажется перед судом по обвинению в «вовлечении ребенка в антиобщественные действия», сообщают в пресс-службе краевого МВД РФ.
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Мария Фирсова