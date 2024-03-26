В Нижнем Тагиле на светофоре танк врезался в машину

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В Нижнем Тагиле танк врезался в машину, которая пыталась проскочить на красный свет. Об этом сообщает телеграм-канал «РБК».
Уточняется, что танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона, чуть позже на регулируемом перекрестке он врезался в легковой автомобиль.
Необычная авария произошла на месте пересечения трассы с танковой дорогой, по которой обычно передвигается транспорт, принадлежащий Уралвагонзаводу. Известно, что водитель легкового автомобиля пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, но не успел. На месте происшествия работают оперативные службы.
Информация о том, пострадал ли водитель легковушки, выясняется.
Ранее сообщали, что советник главы республики Тыва Николай Хван стал участником смертельного ДТП в Запорожской области. Детали происшествия уточняются.
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Необычная авария произошла на месте пересечения трассы с танковой дорогой, по которой обычно передвигается транспорт, принадлежащий Уралвагонзаводу. Известно, что водитель легкового автомобиля пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, но не успел. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщали, что советник главы республики Тыва Николай Хван стал участником смертельного ДТП в Запорожской области. Детали происшествия уточняются.
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Дана Игумнова