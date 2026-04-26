В Нижнем Тагиле нашли труп бесследно исчезнувшей почти год назад женщины

В Нижнем Тагиле обнаружили тело 50-летней Анны Чудновой, пропавшей более девяти месяцев назад — в июле 2025 года. Останки нашел сторож в промышленной зоне, сообщает E1.





Женщина ушла из дома 20 июля. Она собиралась отнести костыли знакомой своей матери. При себе у нее не было ни телефона, ни денег, ни украшений. Родные обратились в полицию сразу, однако в правоохранительных органах предположили, что Анна могла «загулять» в День металлурга.



У пропавшей диагностировали шизофрению и эпилепсию, ей требовался ежедневный прием лекарств. Мать Анны, Маргарита, рассказывала, что дочь отличалась излишней доверчивостью и могла рассказать о себе любому встречному.



Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» безуспешно искали женщину с июля 2025 года и приостановили поиски только 20 апреля 2026-го. Личность погибшей установили по одежде — из-за сильного разложения визуально опознать тело было невозможно. Обстоятельства смерти женщины выясняются.



