Против осквернившего мемориал литовца в Курской области возбудили уголовное дело

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Уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, завели на осквернившего мемориал в Курской области гражданина Литвы, проинформировали в Следкоме. Известно, что подозреваемого зовут Вальдас Барткявичюс.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. «а,б» ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)», — добавили в СК.Помимо этого, следователи устанавливают, где сейчас находится фигурант и соучастники. Позже Барткявичюса объявят в международный розыск. В суд будет направлено ходатайство о заочном заключении под стражу.
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Никита Кротов