В Нижнем Тагиле произошёл взрыв на ж/д путях рядом с нефтебазой

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Взрыв произошёл рядом со станцией Сан-Донато.
Mash пишет, что недалеко от места взрыва обнаружено взрывное устройство. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.
Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки шесть раз обстреляли приграничные районы Белгородской области. Всего артиллеристами ВСУ было выпущено 129 снарядов.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что удары наносились с использованием различных видов вооружений: ракетных систем залпового огня (РСЗО), гранатомётов, артиллерийских орудий, миномётов и дронов-камикадзе. На беспилотниках было пять взрывных устройств.
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Мария Фирсова