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В Нижнем Тагиле произошёл взрыв на ж/д путях рядом с нефтебазой

08 января 2024, 15:51
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошёл рядом со станцией Сан-Донато.
Mash пишет, что недалеко от места взрыва обнаружено взрывное устройство. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки шесть раз обстреляли приграничные районы Белгородской области. Всего артиллеристами ВСУ было выпущено 129 снарядов.


Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что удары наносились с использованием различных видов вооружений: ракетных систем залпового огня (РСЗО), гранатомётов, артиллерийских орудий, миномётов и дронов-камикадзе. На беспилотниках было пять взрывных устройств.

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#взрыв
#происшествие
#новости
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«Раздули из ничего»: полицейского проверят за слова об избиении детей на Урале
МВД: полицейского проверят за слова об избиении детей в Нижнем Тагиле
08 января 2024, 15:09

Фото: iStock/Dzurag

Полковника полиции проверят после слов об избиении детей в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что 29 декабря два брата-пятиклассника, уроженцы Азербайджана, избили мальчика, а после этого ногами запинали 11-летнюю девочку-сироту. В это время мать братьев снимала происходящее на видео. В результате этого инцидента девочка получила тяжёлые травмы. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Позднее в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях, где была впервые представлена информация о произошедшем, появился комментарий замначальника отдела полиции №19 Тараса Булгакова. Мужчина, на территории которого произошло избиение, написал: «Раздули из ничего». Эти слова вызвали возмущение у местных жителей.

Горелых отметил, что в отношении полицейского будут приняты необходимые меры.

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#полицейские
#проверка
#избиение
#дети
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В Татарстане мать и её сожитель убили 4-х месячного ребенка, подбрасывая в воздух
В Татарстане младенец умер из-за кровоизлияния после подбрасывания вверх
08 января 2024, 14:50

Фото: iStock/izzzy71

В Зеленодольске мать вместе с сожителем подбрасывали четырехмесячного мальчика в воздух, после чего, предварительно, у ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг, и он скончался. Об этом пишет Shot.
Все случилось 6 января. Около 10 часов утра ребенок перестал подавать признаки жизни. Приехавшие на место врачи лишь констатировали смерить младенца. Сотрудники полиции задержали 26-летнюю мать мальчика, а также ее сожителя.

По предварительным данным, причиной смерти стала игра, в ходе которой его подкидывали вверх. У малыша произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Родителям грозит до 15 лет лишения свободы. Однако обвинения им еще не предъявлены.

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#врачи
#дети
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#смерть
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#сотрудники
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В Подмосковье 12-летний школьник организовал поджог на ж/д
08 января 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Ученик 6 класса нашёл парней из других классов и предложил им заработать 15 тысяч рублей.
SHOT сообщает, что три школьника из Москвы в качестве цели выбрали релейный шкаф у станции Мальчики в Люберцах. Вчера вечером школьники отогнули дверцу и подожгли провода внутри. Возгорание оперативно заметили и ликвидировали. На движение поездов происшествие никак не отразилось. Подростки оставили на месте гаечные ключи и отвертки.

Личности всех поджигателей оперативно вычислили. Ими оказались ученики из разных московских школ 12,15 и 16 лет. Их пригласили в отдел полиции вместе с родителями.

Там два парня постарше скинули вину на младшего. По их словам, это именно он подговорил их пойти на преступление. Он в свою очередь признался, что ему просто предложили денег в Интернете. Никто из поджигателей раньше на учёте в полиции не стоял.

Началась проверка.

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#пожар
#новости
#происшествия
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В Санкт-Петербурге во время пожара в коммуналке погибли дети
08 января 2024, 13:37

Фото: istockphoto/photovs

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей.
Их нашли после пожара в коммунальной квартире. Мать детей находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Петербургское СУСК РФ в Telegram-канале сообщает, что 8 января в комнате коммунальной квартиры, которая расположена в одном из домов в Калининском районе города, случился пожар.

Погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения.

Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что на МКАДе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 93-го км МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть», — отметили в ведомстве.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#санкт-петербург
#новости
#пожар
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Офицеров ФСБ обвинили во взятках на пять миллиардов рублей
ТАСС: трое офицеров ФСБ обвиняются во взятках на пять млрд рублей
08 января 2024, 13:01

Фото: iStock/Atstock Productions

Троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в вымогательстве взятки на сумму, превышающую пять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что управление осуществляет работу по контрразведывательному обеспечению и противодействию коррупции в Верховном суде, Генеральной прокуратуре, МВД и иных силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в ноябре начался судебный процесс в Московском гарнизонном военном суде. Двое отставных майоров ФСБ обвинялись в вымогательстве взяток с двух предпринимателей за прекращение уголовных дел. Так, ещё в 2014 году офицеры получили взятку в размере миллиона долларов и пообещали урегулировать проблемы с полицией. В итоге никаких действий по решению проблемы они не предприняли.

Двое фигурантов этого дела, Алексей Царев и Алексей Манышкин, заключили сделку со следствием и в настоящее время находятся под домашним арестом. А третьего фигуранта, Александра Ушакова, обвиняют в организации преступного сообщества, используя своё служебное положение. В данный момент он находится под стражей.

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#взятка
#суд
#фсб
#обвинение
#арест
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Убийцы на Porsche расстреляли мужчину в Подмосковье
Преступники на Porsche застрелили мужчину на парковке ТЦ в Ногинске
08 января 2024, 12:10

Фото: istock /ipopba

На парковке торгового центра в подмосковном Ногинске неизвестные застрелили мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Преступление было совершено минувшей ночью. Очевидцы рассказали, что стрелявший подбежал к автомобилю, открыл дверь и пять раз выстрелил в водителя. Жертву вытащили из машины, однако мужчина смог вырваться и убежать. Пострадавший самостоятельно добрался в больницу, однако его ранения оказались не совместимы с жизнью, вследствие чего он скончался.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Porsche Cayenne.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Нападавшие разыскиваются.

Также известно, что в автомобиле с погибшим находилась женщина. Подробностей о ее состоянии не приводится.

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#подмосковье
#преступление
#уголовное выстрел
#убийство
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Во Внуково под окнами дома обнаружили труп старшего лейтенанта полиции и женщины
08 января 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

По предварительной версии, полицейский мог убить бывшую жену.
Baza, что тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО Александра Ж., который был в отпуске, обнаружили под окнами дома на Рассказовской улице ранним утром 7 января.

Рядом с телом полицейского лежало тело женщины, которая может быть экс-женой Александра.

У следователей есть версия, что мужчина мог выкинуть бывшую жену из окна.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД России. Как рассказали правоохранители, 7 января около 15:45 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по автодороге от Омска в сторону Новосибирска не справился с управлением на скользкой дороге.

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#внуково
#подмосковье
#новости
#происшествие
#полиция
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ТАСС: Пожар в петербургском ангаре локализован на площади в 2 тысячи «квадратов»
08 января 2024, 03:31

Фото: iStock

Спасатели локализовали пожар в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 2 тысячи кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар начался на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга, по пока неустановленной причине около 00:00 мск 8 января в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров. Общая площадь возгорания называлась в размере 4 тыс. квадратных метров.

В тушении пожара, как писала «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По уточненной информации, в ангаре из 8 секций горели 5 — на площади 2 тысячи «квадратов».

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#пожар
#санкт-петербург
#мчс
#ангар
#пожарные
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В Петербурге полыхает пожар в ангаре площадью более 4 тысяч квадратных метров
08 января 2024, 01:39

Фото: iStock/Distortion_Media

Ангар горит на площади 4 тыс квадратных метров на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России. На месте проводится наращивание сил и средств для ликвидации возгорания, данных о пострадавших пока нет.




Согласно информации Telegram-канала SHOT, пожар начался по пока неустановленной причине около 00:00 мск 8 января в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров.

В данный момент полыхают уже семь секций здания — локализовать возгорание пока не удаëтся, а его площадь растëт. Пожару присвоен второй ранг сложности, в его тушении принимают участие, как пишет издание «Фонтанка», 10 единиц техники и 43 человека личного состава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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#пожар
#ангар
#мчс
#санкт-петербург
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