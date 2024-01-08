Стало известно, сколько российских ракет смогли сбить ВСУ минувшей ночью

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Минувшей ночью ВСУ смогли сбить только 18 российских ракет из 51 из-за дефицита ЗРК Patriot и ему подобных. Такие данные привел спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
«Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высокий процент сбитий», – пояснил Игнат.
При этом, по его словам, «процент сбитий» остается высоким, так как всего ВСУ смогли сбить 18 из 24 баллистических ракет, выпущенных Россией минувшей ночью в рамках группового ракетного удара.
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