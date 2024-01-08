Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины

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Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса Украины, уточнили в Минобороны.
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