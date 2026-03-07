Достижения.рф

В Башкирии при пожаре погибли три человека

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Тела трех мужчин обнаружили после пожара в частном доме в Башкирии. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ЧС.



Пламя вспыхнуло в ночь на субботу, 7 марта, в здании в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района. Для его тушения были привлечены пожарные Госкомитета республики по ЧС, сотрудники МЧС России по республике и члены добровольной пожарной команды. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Томской области крупный пожар охватил цех по производству «домов-конструкторов» из дерева. Площадь возгорания достигла 1300 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0