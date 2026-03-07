В Башкирии при пожаре погибли три человека
Тела трех мужчин обнаружили после пожара в частном доме в Башкирии. Об этом сообщили в Госкомитете республики по ЧС.
Пламя вспыхнуло в ночь на субботу, 7 марта, в здании в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района. Для его тушения были привлечены пожарные Госкомитета республики по ЧС, сотрудники МЧС России по республике и члены добровольной пожарной команды. Причины возгорания выясняются.
