В Новосибирской области в пожаре погибли многодетная мать с двумя детьми
Три человека погибли при пожаре в поселке Майский Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По информации ведомства, при тушении возгорания в частном доме многодетной семьи спасатели обнаружили тела женщины и двух ее детей — трех и пяти лет. Отец и двое старших детей в момент происшествия находились вне дома.
Когда пожарные прибыли на место, интенсивно горели веранда и бревенчатый жилой дом. Открытое горение удалось ликвидировать примерно за полтора часа на площади около 70 квадратных метров. Во время тушения частично обрушилась кровля здания.
Для установления причин пожара на место направлены специалисты пожарной лаборатории, а также следственно-оперативная группа с участием дознавателей МЧС и сотрудников Следственного комитета России. Кроме того, к месту трагедии прибыли психологи МЧС, которые окажут помощь родственникам и соседям погибших.
Читайте также: