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Вся разведывательная деятельность на Украине ведётся западными специалистами с использованием западной же техники. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом в разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий прокомментировал полет учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 британских Военно-воздушных сил над территорией ДНР, Запорожской и Харьковской областей. Депутат отметил, что вся корректировка ракет и беспилотников ВСУ осуществляется с помощью западной техники, поэтому всем известно, чьими руками производится разведка на Украине.
По поводу самолёта Grob Prefect T1, который впервые обнаружили над территорией Кировоградской области, а затем пролетел также над Сумской, Харьковской и Черниговской областями, Чепа с сожалением отметил, что он был только замечен, а не сбит.
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Александр Бойцов