В Петербурге мужчина попал за решетку за соития со школьницами в подъездах
В Петербурге суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в половых сношениях с несовершеннолетними школьницами. Сведения поступили из объединённой пресс-службы судов региона.
По информации следствия, мужчина вступал в половые сношения и совершал иные действия сексуального характера с двумя девочками. На момент событий, которые происходили с 2020 по 2023 годы, потерпевшим не исполнилось 14 и 16 лет. Следствие считает, что обвиняемый действовал с согласия девочек и не применял насилие.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого 26 декабря, а 27 декабря предъявили ему обвинение. Ему инкриминируют нарушения по частям 3 и 1 статьи 134 УК РФ, а также по частям 2 и 1 статьи 135 УК РФ. Калининский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2026 года.
