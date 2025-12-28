В Петербурге мужчина попал за решетку за соития со школьницами в подъездах

28 декабря 2025, 16:08

В Петербурге задержали мужчину по делу о сексуальных связях со школьницами

Фото: Istock/Alexander Semenov

В Петербурге суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в половых сношениях с несовершеннолетними школьницами. Сведения поступили из объединённой пресс-службы судов региона.