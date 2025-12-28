В Москве неадекват ударил ножом 15-летнего школьника на улице
В центре Москвы вечером 27 декабря неизвестный напал на 15-летнего школьника. Как сообщает издание «МК», инцидент произошёл на улице Верхняя Красносельская.
Подросток возвращался домой. К нему внезапно подбежал незнакомец. Мужчина вёл себя неадекватно. Без всяких причин он ударил юношу ножом в бедро, а затем скрылся с места происшествия.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Врачи осмотрели подростка и сейчас наблюдают за его состоянием. Медики оценивают его как стабильное, жизни юноши ничто не угрожает.
Правоохранительные органы оперативно среагировали и задержали подозреваемого в совершении нападения. Следствие сейчас ведёт разбирательство и устанавливает все детали произошедшего.
