В Нижневартовске таксист за рулем смотрел видео с голыми женщинами
В Нижневартовске водитель такси смотрел интим-видео во время поездки. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
По словам пассажирки, она провела в такси всего 15 минут, за это время водитель не отрывался от просмотра эротического видео.
В Нижневартовске сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали таксиста за нарушение правил предпринимательской деятельности, передает URA.RU. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о работе без специального разрешения. Будет ли он наказан за просмотр видео, станет известно после проверки.
