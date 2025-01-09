В Нижневартовске заведующий хирургическим отделением продавал очереди на операции

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Заведующий хирургическим отделением в больнице Нижневартовска несколько лет продавал очереди на операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 59-летний завотделением хирургии Нижневартовской окружной клинической больницы Василий Колядко брал с пациентов от 20 до 120 тысяч рублей за «бронирование» очереди на операцию.
По данным следователей, такой деятельностью врач занимался с 2023 года. На его счету как минимум 10 подобных эпизодов. Деньги он брал как с молодых пациентов, так и с пенсионеров.
В отношение Колядко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
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По данным следователей, такой деятельностью врач занимался с 2023 года. На его счету как минимум 10 подобных эпизодов. Деньги он брал как с молодых пациентов, так и с пенсионеров.
В отношение Колядко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
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Анастасия Чинкова