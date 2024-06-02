В Нижний Новгород доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном

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Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Грозном, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
30 мая пострадавшие получили ожоги по причине взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В результате инцидента пострадали один взрослый и четыре несовершеннолетних. Уточняется, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа из резинового шланга.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожно»).
Ранее в городе Боровичи Новгородской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате взрыва частично обрушилась крыша здания, в результате чего пострадали два человека.
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Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожно»).
Ранее в городе Боровичи Новгородской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате взрыва частично обрушилась крыша здания, в результате чего пострадали два человека.
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Александр Климов